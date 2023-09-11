Türk Lirası’nın değer kaybından maksimum derecede fayda elde etmek isteyen Kıbrıslı Rumlar Sınır kapılarından KKTC’ye akın etmeye devam ediyor. Bu yıl kara kapılarından Kuzey’e yabancı giriş sayısı 3 milyona ulaştı.

Kuzey’e giriş yapan Kıbrıslı Rum sayısı 2022’ye göre yüzde 10 arttı ve 2 milyon kişiye yaklaştı. Euro’nun yüksek seyri devam etmesine rağmen bu yıl içinde Güney’e geçen Kıbrıslı Türk sayısı ise yüzde 43 artışla 1.5 milyon kişiye çıktı.

Bu yıl Güney’den Kuzey’e geçiş yapan Birleşik Krallık uyruklu sayısı 163 bini geçerken Yunanlıların sayısı ise 156 bine yaklaştı. Yunan uyrukluları 101 bine yakın Rumen uyruklular takip ederken, Bulgaristan uyruklu 97 bin, Alman uyruklu 72 bin kişi de bu yıl Kuzey’e geçiş yaptı.

Öte yandan Turizm Bakanlığı verilerine göre ülkedeki otellerde konaklayan turist sayısı 2022’ni aynı döneminde kıyasla yüzde 17 arttı. Turistik konaklama tesislerinde bu yıl 600 bine yakın turist ağırlandı