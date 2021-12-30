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Kara: Kriz masasını gerektirecek bir durum yok…

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30/12/2021

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Kara: Kriz masasını gerektirecek bir durum yok…

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara, Lefkoşa’da ve Gönyeli’de etkili olan su baskınlarına ilişkin son bilgileri açıkladı.

Yenikent bölgesinde ciddi sıkıntıların mevcut olduğunun altını çizen Kara, tüm ekiplerin sahada olduğunu müdahaleye devam ettiklerini söyledi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun bodrum kısmında meydana gelen su baskınının tahliye edildiğini   kaydeden Kara, “Şuan için kriz masası oluşumunu gerektirecek bir durum yok. Ancak yağışların artması durumunda kriz masası oluşturulabilir. Ülke genelinde ciddi bir sıkıntı yok. Dikmen’de bir elektrik direği devrildi” ifadelerini kullandı.

 

 

30/12/2021 18:56
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TAGS: Kara: Kriz masasını gerektirecek bir durum yok…
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