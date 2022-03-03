Kara kuşak sınav sonuçları açıklandı

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen kara kuşak sınav sonuçları açıklandı.

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03/03/2022

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Kara kuşak sınav sonuçları açıklandı

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen kara kuşak sınav sonuçları açıklandı.

Federasyon tarafından yılda bir defa yapılan  ve ustalığa geçiş olarak kabul edilen

2022  siyah kuşak ve dan sınavı 25-27 Şubat tarihleri arasında Girne Avrasaya  Taekwondo Merkezin’ide yapılmıştı.

Federasyondan yapılan açıklamada kuşak sınavında başarılı olanlar açıklandı.

Karakuşak Kazanan Taekwondo’cular

Ahmet Faruk Kocabaş, Arda Özalemdar, Almira Keşkek, Çetin Çiftsüren, Ayşe Nisa Eğilmez, Ali Liman, Yiğit Efe Harputlu, Halil Bildik, Stefania Gukovskaya

Karakuşak Kazanan Aikido’cular

Berke Ada, Ali Doruk Yapıcı, Batu Ada, Gökhan Yapıcı

Sınavı başarı ile geçenler karakuşaklarını 19 mart Cumartesi akşamı federasyonunun kuruluşunun 45. yılı  etkinliklerinde alacak.

Kuşak İmtihanı’nı Federasyon Başkanı  Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Genel Sekreter Pınar Akarpınar Antrenörler Ali Uslu, Öykü Ergin, Ceyda Uçaner başkanlığında, sınav komisyonu üyeleri, milli takım antrenörleri ve teknik komite  üyeleri birlikte yaptılar.

03/03/2022 13:04
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TAGS: Kara kuşak sınav sonuçları
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