Kara Kuşak Sınavı başladı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2025 siyah kuşak ve dan sınavı dün (CUMA) başlarken sınav bugün de devam edecek.

Girne Eşref Bitlis Taekwondo Salonu’nda gerçekleştirilen sınav Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Genel Sekreter Cansu Keskin, Senior Master Öykü Ergin, Senior Master Ali Uslu, Ceyda Uçaner başkanlığında yapılıyor.

İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve Teknik komite üyeleri tarafından yapılan sınavda ilk gün sporcular tüm tekniklerden sınava tabi tutuldular. Başarılı olanlar bu gün iki ayrı seansta Hyong(Teknik Koordinasyon) Serbest Müsabaka, Kırış ve Zor Haraketlerden sınava tabi tutulacaklar.

Sınava bugün iki aşamalı olarak devam edilecek. Başarılı olanlar yarın (Pazar) yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaklar.