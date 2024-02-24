Kara Kuşak Sınavı başladı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2024  siyah kuşak ve dan sınavı dün başlarken sıvan bugün de devam edecek.

ads ads ads ads
24/02/2024

ads
Kara Kuşak Sınavı başladı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2024  siyah kuşak ve dan sınavı dün başlarken sıvan bugün de devam edecek.

Federasyon Başkanı  Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Senior Master Öykü Ergin , Ceyda Uçaner, Cansu Keskin, Zeynep Keskin, Serdar Çakır, Süheyla Bölükbaşı  başkanlığında, İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım  Antrenörleri ve Teknik komite  üyeleri tarafından yapılan sınavda ilkgün sporcular tüm tekniklerden sınava tabi tutuldular.

Sınava bugün iki aşamalı olarak devam edilecek.

24/02/2024 18:36
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.