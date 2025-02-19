Kara Kuşak sınavı hafta sonu yapılacak

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından yılda bir defa yapılan ve Ustalığa Geçiş olarak kabul edilen 2025 Siyah Kuşak ve dan sınavı Cuma ve Cumartesi günleri Girne Eşref Bitlis Taekwondo Merkezinde yapılacak.

Cuma günü temel teknikler sıvan sorusu olurken cumartesi günü Hyon/Pumse/Kata

Serbest Müsabaka, İlbo Deryon/Hoşinsul, Zor Haraketler ve Kırış Sınavları yapılacak. Pazar cünü yapılacak yazılı sınav sonrasında terfi edenler belirlenmiş olacak.

Kuşak İmtihanı’nı Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Genel Sekreter Cansu Keskin, Senior Master Ali Uslu, Senior Master Öykü Ergin, Ceyda Uçaner, başkanlığında, İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve Teknik komite üyeleri birlikte yapacaklar