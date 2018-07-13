Kara Para Aklama Soruşturmasında Yeni Gelişme

Yurtdışından Erhan Gün’ün Ziraat Bankası Mağusa Şubesi’nde bulunan hesabına aktarılan ve kara para olduğundan şüphelenilen 108 bin TL ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı Kemal Köse dün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Gamze PİR BAYKUR

Girne’de sakin Erhan Gün’ün Ziraat Bankasında bulunan hesabına yurt dışından aktarılan ve kara para olduğuna inanılan 108 bin TL ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı Kemal Köse dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Suç geliri aklanması ve önlenmesi yasasına aykırı harekette bulunma” suçlamasıyla dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlı Köse tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Tahkikata etki etme olasılığı yok…

Meselenin soruşturmasını yürüten Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli Polis Çavuşu Ertem Hoca, 4 Temmuz tarihinde Ziraat Bankası Mağusa Şubesi’nde Girne’de sakin Erhan Gül’ün hesabına gelen 108 bin TL parayı çekip yine Girne’de zanlı Kemal Köse ile banka önünde buluştukları sırada polis tarafından tespit edilip alıkonulduklarını anımsattı. Zanlı aleyhine toplam 8 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatan Hoca, bu süre içerisinde Lefkoşa ve Girne’de birçok kişinin daha tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Hoca, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığının bulunmadığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

5 bin TL’ye serbest…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Kemal Köse’nin kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine, 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlının haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.