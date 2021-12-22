Karaağaç’ta yeni mekân Karaağaçlı Restoran & Bar
Girne Bölgesi’nde Karaağaç’ta eşsiz manzarasıyla “Karaağaçlı Restoran & Bar hizmete girdi.
22/12/2021
Girne Bölgesi’nde Karaağaç’ta eşsiz manzarasıyla “Karaağaçlı Restoran & Bar hizmete girdi.
Karaağaçlı Restoran ve barda tüm kebap çeşitleri, küp kebabı ve Kıbrıs meze çeşitlerini bulabilirsiniz.
Karaağaçlı Restoran & Bar yılbaşı gecesi de müşterilerine hizmet verecek.
Canlı müzik ve eğlencesiyle Karaağaçlı Restoran & Bar misafirlerini ağırlamayı bekliyor.