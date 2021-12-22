Karaağaç’ta yeni mekân Karaağaçlı Restoran & Bar

Girne Bölgesi’nde Karaağaç’ta eşsiz manzarasıyla “Karaağaçlı Restoran & Bar hizmete girdi.

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22/12/2021

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Karaağaç’ta yeni mekân Karaağaçlı Restoran & Bar

Girne Bölgesi’nde Karaağaç’ta eşsiz manzarasıyla “Karaağaçlı Restoran & Bar hizmete girdi.

Karaağaçlı Restoran ve barda tüm kebap çeşitleri, küp kebabı ve Kıbrıs meze çeşitlerini bulabilirsiniz.

Karaağaçlı Restoran & Bar yılbaşı gecesi de müşterilerine hizmet verecek.

Canlı müzik ve eğlencesiyle Karaağaçlı Restoran & Bar misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

 

 

22/12/2021 12:46
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TAGS: Karaağaçlı Restoran
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