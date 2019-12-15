Karabetça Bu Kez Dev Cruise Gemisi Çekecek

KKTC’nin dünya rekortmeni yüzücüsü Mert Karabetça 2020’de Guiness Rekorlar Kitabı temsilcilerinin huzurunda deneyeceği dev cruise gemisi çekimi için sponsorlarla birlikte basın toplantısı düzenledi.

Les Ambassadeurs Hotel’de düzenlenen, ülkedeki ana sponsor Near East Bank ve Türkiye ve ABD deki sponsor temsilcilerinin katıldığı basın toplantısında konuşan Mert Karabetça amacının sporun barış, dostluk ve kardeşliğine katkı sağlarken ülkesini de dünyaya tanıtmak olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye’nin turizmdeki marka kentlerinden Kuşadası’nda yapılacak rekor denemesi için yaklaşık 25 kişilik bir ekiple çalıştığını, Guiness yetkililerinin 10 kişilik ekiple denemeyi izleyeceğini anlatan Karabetça, 1500 yolcu kapasiteli, 350 metre uzunluğunda, 168.666 gros tonluk dev Cruise gemisini çekerek bir kez daha dünya rekortmenleri arasına katılacağını belirtti.

1995 den bu yana çeşitli kentlerde 9 kez başarılı rekor deneyerek rekorlar kitabına adını yazdıran Karabetça, yeni rekor denemesine ilişkin bilgiler aktardıktan sonra ülke sporunun ve sporcusunun her zaman yanında olan YDÜ grubu ve Near East Bank ile Les Ambassadeurs Otel sahip ve yöneticileri ve Kuşadası Belediye Başkanı, Gökalp İnşaat, Filoğlu Group, Wage Yapı Dış Ticaret Wage Athena ve ABD deki iş ortaklarına teşekkür ederek basın konuşmasını tamamladı.

Toplantıda konuşan Near East Bank Bankacılık Segment Yönetimi,Ürün Geliştirme ve Pazarlama Birim Müdürü Timuçin Samancıoğlu, Gökalp İnşaat Temsilcisi Aydın Gökalp ve Les Ambassadeurs Hotel & Casino &Marina CEO su Hüseyin Eken, çıktığı yolda başarılı olacağına inanarak destek verdikleri Karabetça’ya yürekten başarı dileğinde bulundular.

LHA

15/12/2019 18:33