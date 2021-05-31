Karaböcek, Arhun ve Arapsoy tutuksuz yargılanacak

Ülkemizde büyük yankı uyandıran “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Yoluyla Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Kişiler Arasında Telefon İle Yapılan Haberleşmeyi Tarafların İzni olmaksızın Kaydetmek ve İfşa Etmek, Tanıkları Yalan İfade Vermeye veya Doğru Şahadeti Gizlemeye Teşvike Teşebbüs Etmek” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İsmail Karaböcek, Tekin Arhun, Ali Savaş Altan ve Nurettin Arapsoy mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Zanlı İsmail Karaböcek, zanlıTekin Arhun, zanlı Nurettin Arapsoy yurtdışı çıkış yasağı ve 2'şer kefilin 150 şer bin TL kefalet senedi imzalaması ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Karaböcek'10 bin TL, Arhun 25 nin TL , Arapsoy ise 7 bin TL değerinde nakit teminat yatırdı. Zanlı Ali Savaş ALTAN için tutuklu yargılanma talebi olduğundan duruşma yapılıyor.

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31/05/2021 13:03