Karabuğday diyeti 2 haftada 10 kilo verdiriyor!

Karabuğday diyeti mono diyetler arasında yer alıyor. Karabuğday diyetine mono diyeti denilmesinin nedeni ise, kısa sürede fazla kilo kaybını sağlamasıdır. Karabuğday diyetini eksiksiz bir şekilde uygulayanlar 2 haftada 10 kilo verdiklerini belirtiyorlar. Peki, karabuğday diyeti kaç gün yapılır, karabuğday diyeti zararları nelerdir, karabuğday diyeti nasıl yapılır gibi soruların cevaplarını sizler için açıklıyoruz. İşte 2 haftada 10 kilo vermenizi sağlayacak karabuğday diyeti ve karabuğday diyeti nasıl yapılır sorusunun cevapları…

Karabuğday diyeti kısa sürede hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayacak diyet programları arasında yer alıyor. Karabuğday diyet planı düzenli bir şekilde takip edildiğinde 2 haftada 10 kilo verdirebiliyor. Ancak karabuğday diyetini denemek isteyen kişilerin, çok fazla irade gücüne, kendini kontrol altına alabilecek kişiler olmalıdırlar. Çünkü karabuğday diyeti, bağlılık gerektiren, katı ve zor diyet programları arasında yer almaktadır.

Karabuğday diyeti oldukça zordur, ancak uyguladığında oldukça etkili bir diyet programıdır. Karabuğday diyeti için birkaç hafta boyunca karabuğday lapası tüketmeniz gerekmektedir.

Karabuğday diyetinin faydaları nelerdir?

Karabuğday diyeti düşük kalorili bir diyet programı olduğundan, içerisinde bol miktarda magnezyum, amino grup asit, demir, potasyum, B1, ve B6 vitaminleri barındırmaktadır. Karabuğday diyeti, kötü kolesterolün yanı sıra sağlıksız yağlardan arındırılmıştır.

Ayrıca vücutlarımızı toksinlerden arındıran Karabuğday diyetinin sağlık açısından şu gibi faydaları bulunmaktadır:

1- Tırnak ve saçınızı güçlendirir, onlara enerji ve güç sağlar.

2- Cildinizi iyileştirir ve yaşlanmasını yavaşlatır.

3- Sindirim sisteminizin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

4- Karaciğerinizi temizler.

5- Yüksek kolesterol ve yüksek tansiyon riskini azaltır.

6- Kemikleri güçlendirir.

7- Zihninizi güçlendirir. Karabuğday diyeti, beyin için en iyi besin olarak bilinir.

Detoks veya mono diyetlerinin vücudu saflaştırdığı ve daha iyi organ fonksiyonlarına yol açtığı düşünülmektedir. Bu, artan enerji, zihinsel berraklık, daha iyi cilt ve daha iyi sindirim sistemi demektir.. Ve Live and Feel web sitesine göre karabuğday, yüksek kolesterol ve yüksek tansiyon riskini azaltmıştır. Karabuğday "Amerikan Petrol Kimyası Derneği Dergisi" nde yer alan bir araştırmaya göre, antioksidanlar olarak hareket eden ve vücudun hastalıklarla savaşmasına yardım eden flavonoidler içerir ve kanser hastalığından korumaya yardımcı olur. Karabuğday ayrıca açık kan damarlarına yardımcı olabilir ve kan akışını artırabilir.

Karabuğday diyeti için karabuğday lapası nasıl hazırlanır?

Bir su bardağı karabuğdayı bir kabın içerisine alın.

2 bardak kaynar su ekleyin ve sabaha kadar bırakın. Karabuğday, gece boyunca o suyu emecek.

Sabah karabuğday lapanız kullanıma hazır olacak.

Karabuğday lapasını günde 3 öğün tüketebilecek gibi hazırlayın. Acıkmanıza göre karabuğday lapasının miktarını aşırıya kaçmadan ayarlayabilirsiniz.

Karabuğday diyeti programı, diyet süresince aynı yemeği yemek zorunda olduğunuzdan oldukça sıkıcı bir diyet programıdır. Bazen bu diyeti durdurarak lezzetli ve kalorili yiyecekler yemek isteyiniz olacaktır. Ama unutmayın ki 1 hafta içerisinde 10 kiloyu başka türlü veremezsiniz.

Karabuğday diyeti nasıl yapılır?

Karabuğday diyeti nasıl yapılır sorusunun cevabı oldukça basittir. Ancak karabuğday diyetini uygulamadan önce bu diyet programının sağlığınıza uygun olup olmadığını bir beslenme uzmanına danışmanız gerekmektedir. Karabuğday diyeti günde 3 öğün karabuğday lapası tüketilerek yapılır.

Karabuğday lapasının yanında günde en fazla 2 adet mevsim meyvesi.

Günde 1 avuç kurutulmuş meyve veya meyve püresi.

Karabuğday diyetine ekleyeceğiniz bu mineralli yiyecekler diyet programını uygularken zorlanmanızı sağlayacaktır.



Karabuğday diyetinde nelere dikkat edilmelidir?

Karabuğday diyetinde günde 1 litre kefir tüketilmelidir. Karabuğday diyetinde yemekten 30 dk sonra kefir tüketilmesi önerilmektedir. Karabuğday diyetini uygularken yemek esnasında kefir tüketimi önerilmez.

Karabuğday diyetini uygularken günde 1 fincandan fazla çay veya kahve tüketmemeniz gerekir. Bu diyet programı süresince çay kahve tüketimi önerilmez. Karabuğday diyetinde şeker, baharat ve tereyağından uzak durulması gerekmektedir. Karabuğday diyetinde gün boyunca 100 veya 150 gram yoğurt tüketebilirsiniz. Karabuğday diyetini uygularken 6 sonra kesinlikle yemek yenmesi önerilmez.

Karabuğday diyetinin faydaları nelerdir?

Kefirle ve yoğurtla uygulanan karabuğday diyeti oldukça etkili bir diyet programıdır. Karabuğday diyetinde 2 haftada 10 kilo verebildiyseniz bu sonuç kesinlikle etkili bir sonuçtur. Karabuğday diyeti mono diyetler gibi 15 gün sürmektedir. Aynı zamanda karabuğday diyeti çok fazla masraf gerektirmeyen ekonomik diyet programları arasında yer almaktadır.

İçerisinde kefir, yoğurt ve kuru meyveler olan karabuğday diyeti mineralli bir diyet programıdır.

Bu diyete sadık kalmadan önce doktorunuza danışmanız tavsiye edilir, çünkü bu diyet vücudunuzun düzgün çalışması için gereken tüm besinleri içermez. Sadece vücudunuza zarar vermemeye yardımcı olacağından emin ol.

Karabuğday diyetinin zararları

Bazı insanların karabuğdaya alerjisi olabilir. Bu nedenden dolayı doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.

Karabuğday diyeti kan şekeri düzeylerini düşürebilir. Yani diyabetiniz varsa lütfen doktorunuza danışın.

En az birkaç hafta içinde ameliyat olacaksınız, karabuğday diyetini uygulamayın.

Karabuğday diyeti yemek yeme ihtiyacınızı sınırlandırdığı için oldukça sert bir diyet programıdır. Öte yandan, gerçekten güçlü ve test etmek için şiddetle tavsiye edilen bir diyet programlarından birisidir. Özellikle sağlığınızla ilgili bazı problemleriniz varsa, herhangi bir kilo verme planına başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanı ile konuşmanız gerektiğini de unutmayın.

Karabuğday diyeti kaç gün uygulanır?

Karabuğday diyetinin kaç gün süreceğini vücut metabolizma hızına göre ayarlayabilirsiniz. Çabuk kio verebilen bir yapıya sahipseniz karabuğday diyetini 1 hafta uygulayabilirsiniz. Ancak metabolizma hızınızın yavaş olduğunu düşünüyorsanız karabuğday diyetini 2 hafta uygulayabilirsiniz. Karabuğday diyetinin 15 günden fazla uygulanması önerilmemektedir.