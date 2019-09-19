Karaciğer Temizliği ve Safra Kesesi Temizliği Nasıl Yapılır?

Karaciğer temizliği ve safra kesesi temizliğine başlamadan önce sindirimi düzeltmek, kabızlıktan kurtulmak, mide ve bağırsaklarda yara varsa onları kapatmak gerekir. Sindirim sistemi ancak bu şekilde karaciğer ve safra kesesinden zararlı maddeleri atma gücü kazanır.

Bu nedenle Karaciğer ve Safra Temizliği yapmadan önce Mide ve Bağırsak Hastalıkları için öneriler yazımızı okuyup, orada bulunan 2 haftalık tedavi uygulanmalıdır.

Uyarı: Karaciğer temizlemesine ön hazırlık, kendi kendine tedavi uygulayanlar içindir. Hekim tavsiyesi ile özel tedavi görenlerin ön hazırlık yapmasına gerek yoktur. Önerilen zamanlarda “Karaciğer Temizlemesi 3. Gün’ü” uygulamaları yeterlidir.

Karaciğer Temizliği İçin Ön Hazırlık

Hekim farklı bir şey önermediyse, kronik hastalar ve 50 yaşın üstündekiler ön hazırlık yapmalı, sonra 3 gün süren karaciğer temizlemesini uygulamalıdır. Ön hazırlık olarak 28-35 gün boyunca aşağıdaki beslenme programı uygulanır.

Sabahtan öğleye kadar meyve ve salata yenir veya meyve ve sebze suyu içilir. (Limon suyu, greyfurt suyu, elma suyu, havuç suyu, ıspanak suyu+havuç suyu karışımı veya elma suyu+havuç suyu karışımı)

Öğlen, salata veya yoğurtla bir çeşit sebze yemeği ya da sadece salata veya maydanozlu ve sarımsaklı yoğurt yenir.

Akşam, salata veya meyve yenir. İsteyen bunun yerine sadece bal ile zencefil çayı ya da yeşil çay içebilir. (Bal çaya karıştırılmaz, çayın yanında yenir)

Yatmadan önce 30 gr. sarımsaklı zeytinyağı+30 gr. limon suyu karışımı içilir.

Gençler ve sağlıklı olanların ise bu beslenme programını 14 gün uygulaması yeterlidir.

Not: Hazırlık boyunca haftada 1 -2 günü sadece meyve suyu veya havuç suyu karışımıyla geçirmek daha iyi olur. Kabızlık sorunu olanlar salata veya yemeğin üzerine öğütülmüş sinameki serpmelidir. Sinameki yerine keten tohumu suda bekletilerek içilebilir.

Hem ön hazırlığa, hem karaciğer temizlemesine başlarken niyet edilir. Niyet çok önemlidir çünkü karaciğer çalışmasını, yapılan niyete göre planlar.

Karaciğer Temizleme Programı

Karaciğeri temizleme süresi 3 gündür. Temizlemeye başlamadan önce ki akşam, tercihe göre magnezyum sülfat ya da öğütülmüş sinameki içerek veya lavman yaparak bağırsaklar boşaltılmalıdır.

Ertesi sabah lavman yapılır. Lavman seti içindeki jel ve sıvı madde kullanılmaz, yalnızca torba ve hortumu kullanılır. Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı da hortumun ucundaki plastik aparattır. Uygulama esnasında hortumun ucundan çıkıp bağırsak içine kaçabileceği için bu aparat da kullanılmamalıdır.

Lavman suyunun 35-36 derece olması gerekir. Bir buçuk litre lavman suyuna 1-2 limon suyu katılabilir. Hortumun ucuna zeytinyağı sürülür ve makattan 15 cm kadar içeri doğru yavaş yavaş sokulur.

Karaciğer Temizliği 1. gün

Bağırsakları boşalttıktan sonra meyve veya sebze suyu içmeye başlanır. Karaciğer temizlemesi için en uygunu elma suyu kullanmaktır. Ancak greyfurt suyu, limon suyu, ıspanak suyu ve havuç suyu da içilebilir.

Meyve ve sebzeler taze olmalı, içileceği anda sıkılarak bekletilmeden içilmelidir. Meyve veya sebze suları, bardağın 1/4’ünü su oluşturacak şekilde suyla karıştırılır. En az 1,5 litre olmak şartı ile 3 litreye kadar içilebilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de mevsim meyve ve sebzelerinin kullanılmasıdır.

Karaciğer Temizliği 2. Gün

Birinci gün gibi, meyve veya sebze suları içmeye devam edilir.

Çalışanlar iş yerinde ilk 2 gün 2-3 elma, limon veya greyfurt yiyebilir.

Meyve yiyenler 2. günün akşamı, büyük abdeste çıkmadıysa magnezyum sülfat veya toz sinameki içmeli ya da lavman yapmalıdır.

Karaciğer Temizliği 3. Gün

Bütün gün meyve veya sebze suyu içmeye devam edilir. Akşam saat 17:00’de bir çorba kaşığı magnezyum sülfat bir bardak suda eritilir ve içilir. (Magnezyum sülfat bulunamazsa, yarım çay kaşığı öğütülmüş sinameki içilmelidir).

17:00’den 19:00’a kadar hiçbir şey içilmez. Saat tam 19:00’da sağ tarafa, karaciğer üzerine ılık su torbası koyarak yatılır. 50 gr. sızma zeytinyağı (rafine olmamış) 50 gr. limon suyu ile karıştırıp 15 dakikalık aralar verilerek içilir.

Bedene göre zeytinyağı ölçüleri

Boylu ve kilolu olanlar için miktar, 300 gr zeytinyağı + 300 gr limon suyu = 600 gr olmalıdır.

Orta boylu ve orta kilolu olanlar için miktarın tamamı 250 gr zeytinyağı + 250 gr limon suyu = 500 gr olmalıdır.

Kısa boylu, genç ve zayıf olanlar ve 50 kilodan ağır olmayanlar için 200 gr zeytinyağı + 200 gr limon suyu = 400 gr yeterlidir.

Limon suyu, her defasında içilirken, taze sıkılmalıdır eğer yağ içme esnasında mide bulantısı olursa, ağzı açıp derin nefes alıp vererek; yutmamak kaydıyla nane veya ayva çiğneyerek bulantı durdurulabilir.

Yağ içme araları daha uzun veya daha kısa tutulabilir ancak öyle ayarlanmalıdır ki, zeytinyağı + limon suyu karışımı saat 21 :00’e kadar bitirilmiş olmalıdır.

Saat 19:00’dan 23:00’e kadar ılık torba karaciğerin üzerinde olacak şekilde yatmaya devam etmeli ve tuvalet ihtiyacı dışında kalkılmamalıdır. Aksi halde mide bulantısı olup, kusulabilir. Kusmamaya gayret etmek gerekir, çünkü içilen karışım çıkartılırsa, temizleme işlemi gerçekleşmez.

Saat 24:00’den sonra kusma ihtiyacı olursa mutlaka kusmak gerekir. Bu karaciğerin temizlenmeye hazır olmadığına veya karaciğerde çok miktarda ağır toksin toplandığına işarettir.

Açığa çıkan bu toksinler uzun bir yol olan bağırsaklar yerine kusmayla en kısa yoldan dışarı atılır; böylece kana karışmamış olur. Bu, bağışıklık sisteminin vücudu korumak için geliştirdiği mükemmel bir yöntemdir.

Gece saat 23:00-02:00 arası 2-3 defa büyük abdeste çıkmak gerekir. Saat 02.00’ye kadar büyük abdest gelmezse, lavman yapılmalıdır.

Büyük abdeste kendiliğinden veya lavmanla çıkılsa bile, her iki durumda da ertesi sabah 07:00’de tekrar lavman yapılmalıdır.

Bağırsaklardan atılanları daha detaylı gözlemlemek için, mutlaka lazımlık (hatta süzgeç) kullanılmalıdır. Lavmandan sonra yağsız-tuzsuz 2-3 kaşık pirinç lapası yiyerek karaciğerin kapanması sağlanır.

Temizleme işleminden sonra büyük abdestle karaciğerdeki ve bağırsaklardaki kurtlar, safra kesesindeki taşlar, bağırsak ceplerinde toplanan dışkısal taşlar ve siyah, petrol renkli pislikler dışarı atılır. Dışarı atılan kurtlar, karaciğerin durumuna ve zehirli madde miktarına bağlı olarak canlı veya ölü olabilirler.

Karaciğer Temizleme Özel Notlar

Akşam saat 19:00’da karaciğer temizlemesi için sağ tarafa yatmak önemlidir.

Saat 19:00’dan 21:00’e kadar zeytinyağı + limon suyu karışımı bağırsağa iner. 21:00’den 24:00’e kadar olan vakit dilimi karaciğer ve safra kesesi için biyolojik etkin saattir. Bu saatlerde safra kesesine ve karaciğere yüksek enerji gelir ve sadece bu saatlerde temizleme tam olarak gerçekleşir. Karaciğer üzerine yerleştirilen su torbası ılık olmalıdır. Su sıcak olursa karaciğerdeki atıkları hapsederek atılmasına engel olur.

Saat 24:00’e kadar büyük abdest kendiliğinden gelmezse, saat 02.00’ye kadar beklemeli, yine sonuç alınmazsa, mutlaka lavman yapılmalıdır.

Eğer 02:00’de büyük abdest gelmez ve lavman yapılmazsa, karaciğerden bağırsağa inmiş olan atıklar saatlerce bağırsaklarda kalır.

Temizlemeden sonra sabah ilk olarak (saat 07:00’de yapılan lavmandan sonra) 2-3 kaşık yağsız-tuzsuz pirinç lapası yenir bu lapa, karaciğeri kapatır.

Temizlemeden sonra 3 gün boyunca karaciğeri korumak amacıyla hafif yemekler ve meyve yemeli, ağırlıklı olarak meyve suyu içilmelidir. Et, peynir, yumurta, siyah çay, kahve, şeker, tuz, konserve ve beklemiş yemekten uzak durmak gerekir.

Karaciğer temizlemesinden sonra ağrı, sancı, bulantı olması karaciğer ve/veya safra kesesinden çamur ve/veya taş atılmasının devam ettiğine işarettir. Bu durumda her gün aç karna 30’ar gram sarımsaklı zeytinyağı + limon suyu karışımı içilir. Meyve suyu, yoğurt suyu, havuç suyu veya kırmızı pancar suyu içmeye devam edilir.

Karaciğer temizlemesinden sonra 2 gün ishalin devam etmesi normaldir. 2 gün sonra kesilmezse ishal tedavisine başlanmalıdır.

Kolesterolü yüksek olanlarda karaciğer temizliği

Kolesterolü yüksek olanlarda karaciğer temizlemesinden sonra kolesterol düşüp, sonra yeniden yükselmesinin sebebi şudur: Temizlemeden sonra karaciğer kuvvetlenerek vücutta depolanan ve yıllarca saklanan yağ metaboliklerini (margarin ve transgenik yağlar) sivilce ve çıbanlarla dışarı atmaya çalışır. Bu sırada tesbit edilen kolesterol seviyesinin yüksek olması normaldir, tehlikeli değildir.

Kolesterol seviyesini bağışıklık sistemi kontrol altında tutar. Bağışıklık sistemini desteklemek için kolesterol normale dönene kadar sadece zeytinyağı kullanmak, çatlatarak sarımsak yutmak, salata, limon suyu, greyfurt suyu ve elma suyuna devam etmek gerekir.

Emziren kadınlarda karaciğer temizliği

Emziren kadınlar temizlemenin üçüncü günü (zeytinyağı karışımının içildiği gün) saat 23:00’ten ertesi sabah 11:00’e kadar bebeğini emzirmemeli, sütünü sağarak atmalıdır. Ertesi gün halsizlik veya mide bulantısı devam ederse, bu durum, temizleme işleminin hâlâ devam ettiğine işarettir.

Bu durumda anne, iyileşene kadar bebeğini emzirmemelidir. Çünkü temizleme esnasında atılan zehirler süte karışabilir. Ancak ortalama 24 saat olan bu süre içerisinde bebeğin de aç kalması faydalıdır. Bebeği aç bırakmak istemeyenler 100 gr. ılık suya l çay kaşığı doğal bal katarak 4 saat arayla 2-4 defa verebilir.

Çocuklar İçin Karaciğer Temizliği

5-10 yaşındaki çocuklarda 36 saatlik açlıktan sonra 3 günlük karaciğer temizlemesi uygulanır. 3 günlük açlıktan sonra yapılacaksa “Karaciğer Te- mizlemesi 3. Gün” bölümü uygulanır.

Bu yaştaki çocuklar için zeytinyağı miktarı 100-150 gram; saat 17:00’de içilen magnezyum sülfat miktarı l tatlı kaşığı olmalıdır.

Safra Kesesi Alınanlar İçin Karaciğer Temizleme

Önce 6 hafta süren mide ve bağırsak tedavisi yapılır. İlk 3 hafta boyunca her sabah 30 gr. sarımsaklı zeytinyağı + 30 gr. limon suyu içilir ve yemeklerde sadece sarımsaklı zeytinyağı kullanılır yani yemek yağsız pişirilip üzerine sarımsaklı zeytinyağ gezdirilir.

Sonraki 3 hafta boyunca ise her sabah taze veya kuru incir zeytinyağı ile yenir ve yemeklerde sadece sarımsaklı zeytinyağ kullanılır.

Böylece günde 30-50 gr. sarımsaklı zeytinyağı tüketilir. Mevsimi ise her gün sabahtan başlayarak akşama kadar sadece incir veya kırmızı üzüm yenir. (Her gün bunu yapamayanlar, hiç olmazsa haftada 1-2 gün yapmalıdır.) Akşam ince öğütülmüş 2 ölçü altınotu + l ölçü pelinotu karışımından l kahve kaşığı alarak suyla yutulur, bir çeşit yemek yenir.

Son 2 hafta içinde 3 günlük aralarla 3 defa 3 günlük açlık yapılır. 3. açlıktan sonraki 4. gün meyve suyu içerek akşam karaciğer temizlemesi yapılır.

Kaynak Kitap: Aidin Salih- Gerçek Tıp Yitik Şifanın İzinde

Organ Temizliğine İhtiyacınız Var mı?

Dikkat: Kalp, karaciğer veya beyin ameliyatı ya da organ nakli gibi ameliyat geçirenler, diyalize bağlı böbrek hastaları, iki yıldan fazla insülin kullanan diyabet hastaları, uzun tıbbi tedavi sürecinden çıkanlar ve 60 yaşın üzerinde olanlar bu temizleme işlemlerini hekim tavsiyesi olmadan ve kontrolsüz yapmamalıdır!

Hangi Durumlarda Organ Temizliğine İhtiyaç Vardır?

Her yediğiniz yemekten sonra büyük abdeste çıkıyor musunuz ve yemek sonrası kendinizi rahat hissediyor musunuz?

4-5 saatlik uykudan sonra kendinizi dinç hissediyor musunuz? Uyandığınızda ağzınızdaki tat güzel mi?

Vücudunuzun kokusu güzel mi?

Vücudunuz esnek mi, ayak baş parmağınız ile alnınıza dokunabiliyor musunuz?

Dizleriniz üzerinde veya bağdaş kurarak istediğiniz kadar oturabiliyor musunuz?

Tek bacak üzerinde 30-40 saniye kadar durabiliyor musunuz? Rüyalarınızda koku, tat, renk algılayabiliyor musunuz?

Tüm sorulara verdiğiniz cevap “Evet” ise, sağlığınızın yerinde olduğu söylenebilir ve temizlenmeye muhtaç olmayabilirsiniz.

Aksi durumda olanların organları temizlenmeye ve tedaviye muhtaçtır.

Tüm hastalıkların sebebi aynı olduğuna göre, tedavisi de hemen hemen aynıdır.

Dr. Aidin Salih Kimdir?

Lugansk, Ukrayna’da Tıp Fakültesini bitirdi. Sovyetler Birliği’nde yıllarca tıp doktorluğu görevini yürüttü. Daha sonra Taşkent Devlet Üniversitesi’nde Biyoloji bölümünden mezun oldu. Ayrıca Uluslararası Alternatif Tıp Okulu’nu bitirdi.

Biyoloji diploma tezi ‘Yabani Hayvanların Fizyolojisi’ üzerineydi. 30 yılı aşkın bir zamandır aldığı çok yönlü eğitimlerle insan ve hayvan hastalıklarının sebeplerini inceledi.

İslam Tıbbı, Tıbb-ı Nebevi konusundaki alimlerin ve eski hekimlerin tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlandı. Tedavileriyle binlerce insanın şifa bulmasına vesile oldu. Bu çerçevede geliştirdiği tıp yaklaşımını anlattığı “Gerçek Tıp – Yitik Şifanın İzinde” isminde bir kitabı bulunuyor. 40 yaşında müslüman olan Salih, 9 Kasım 2014’de İstanbul’daki evinde hakkın rahmetine kavuştu.

Kaynak: Karaciğer Temizliği ve Safra Kesesi Temizliği Nasıl Yapılır?

19/09/2019 11:55