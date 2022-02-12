Karaciğerde yaşanan problemlere dikkat!

Karaciğerimiz sağlıklı çalışmadığında neler oluyor çoğumuz bilmiyoruz. Basit bir test ile karaciğerimizin problemli olup olmadığını öğrenebiliriz. Belki de şikayetlerinizin nedenini yanlış yerde aradığınızı göreceksiniz

Karaciğerimizin yorulmuş olabileceği en sık görülen durumlar şu şekildedir;

*Öğleden sonraları enerjiniz düşüyor mu?

*Sıklıkla kabızlık şikâyetiniz var mı?

*Sıklıkla gaz veya şişkinlik yaşıyor musunuz?

*Kilo vermekte zorlanıyor musunuz?

*Cildinizde kahverengi lekeler var mı?

*Genelde stresli misiniz?

Karaciğerime neler zarar verir?

Toksinler, hava kirliliği, sağlığa zararlı katkı maddeleri içeren yiyecekler, küflenmiş- beklemiş yiyecekler, tarım ilaçları, kontrolsüz bitkisel takviyeler ve çaylar, şekerli yiyecek- içecekler, unlu yiyeceklerin fazla tüketimi, kabuklu deniz hayvanları

Karaciğerime ne iyi gelir?

Karaciğere dost beslenme planı ve karaciğer detoksu doğru yapıldığında karaciğerin temizleme, vitamin- mineral depolama, düzenleme görevlerine destek olmuş oluruz. Brasika sebzeleri olan lahana çeşitleri, brokoli, pazı, şalgam, hardal otu , turp ile pancar, enginar, kereviz, deve dikeni, pırasa, soğan, sarımsak ve antioksidanlar birleştiğinde karaciğeri detoks yapan enzimleri çalıştırırız ve karaciğer detoksu yaparız.

Karaciğerimiz iyi çalışmadığında;

*Gıdaları sindiremeyiz

*Toksinleri yeterli uzaklaştıramayız

*Kolesterol yükselir,

*İnsülin direnci, şeker hastalığı ve birçok karaciğere bağlı hastalıklarla savaşmak durumunda kalabiliriz.

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12/02/2022 12:41