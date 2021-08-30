Karadağ maçı için Türkiye’ye gelemeyecekler

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30/08/2021

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Karadağ maçı için Türkiye’ye gelemeyecekler

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle İngiltere'nin açıkladığı kırmızı listede yer alan ülkelerin milli futbolcularıyla ilgili aldığı karardan etkilenen Türk oyuncular hakkında açıklama yaptı.

Eğer görüşmelerden sonuç alınamazsa Premier Ligi takımlarında forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçı için Türkiye’ye gelemeyecek. 3 milli futbolcu deplasmanda oynanacak Cebelitarık ve Hollanda maçlarında ise görev yapabilecek.

30/08/2021 14:33
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