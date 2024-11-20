Karadağ'da yıkılan A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde play-off'a kaldı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçına liderlik yolunda büyük bir avantajla çıkan A Milli Takım, Karadağ'a 3-1 yenildi. Milliler, Galler'in de İzlanda'yı 4-1 yenmesinin ardından grubu lider bitirme şansını kaçırdı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaştı. Niksic Şehir Stadı'nda oynanan maçtan 3-1 yenik ayrılan A Milliler grubunu 2. sırada tamamladı ve A Ligi'ne yükselmek için play-off maçı oynamaya hak kazandı.

Karadağ'da 29, 45 ve 73. dakikalarda gol atan Nikola Krstovic hat-trick yaptı. Türkiye'nin tek golü 37. dakikada Kenan Yıldız'dan geldi.

A MİLLİ TAKIM, ULUSLAR A LİGİ İÇİN PLAY OFF MAÇI OYNAYACAK

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'u Galler 12 puanla lider tamamladı ve doğrudan A Ligi'ne yükseldi. 11 puanda kalan Türkiye, A Ligi'ni 3. bitiren takımlardan birisiyle A Ligi'ne yükselme maçı oynayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4' Arda Güler, Karadağ ceza sahası sol çaprazında topla buluştu ve rakibini çalımladıktan sonra şutunu çekti ancak kaleci Nikic top ayaklarıyla çeldi.

8' Eren Elmalı sol kanattan son çizgiye indi Karadağ ceza sahasına ortasını yaptı. Eren'in ortasında Arda Güler kafayı vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.

19' Karadağ, Jovetic ile topu ağlara gönderdi ancak pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.

22' Eren Elmalı'ya faul yapan Karadağ'ın 8 numarası Jankovic sarı kart gördü.

28' Karadağ ceza sahasına uzun gönderilen topla Kenan Yıldız sol çaprazda buluştu ve pasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Kerem gelen topu plase vurdu ancak yandan dışarı gitti.

GOL | 29' Tuci'nin savunma arkasına gönderdiği uzun topu alan Krstovic, sağ çaprazdan A Milli Takım'ın ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Krstovic'in şutunda top ağlara gitti. Karadağ 1-0 önde.

34' Jankovic'in sağdan kullandığı kornerde, uzak direğe inen topu savunma uzaklaştıramadı. Topu önünde bulan Tuci'nin vuruşunda top, kaleci Mert'te kaldı.

GOL | 37' Orkun Kökçü sağ kanattan Karadağ ceza sahasına girerken topu ortaya çevirdi. Kenan Yıldız, ceza sahası içinde kaleyi cepheden gören bir noktada topa gelişine sağ ayağıyla vurdu ve skoru 1-1'e getiren golü attı.

42' Karadağ'da faul yapan Sipcic sarı kart gördü.

44' Eren'in sol kanattan Karadağ ceza sahasına çevirdği topla Kerem buluştu. Bu futbolcunun dar açıdan şutunu kaleci çeldi.

44' Arda Güler'in Karadağ ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

GOL | 45' Krstovic, Türkiye ceza sahasının hemen dışından, sağ çapraz pozisyondan şutunu çekti, kaleci Mert'i geçen top ağlara gitti ve Karadağ 2-1 öne geçti.

İlk yarı 2-1 Karadağ'ın üstünlüğüyle sona erdi.

2. YARI

46' İkinci yarı başladı...Türkiye'de Emirhan Topçu ve Eren Elmalı'nın yerine Samet Akaydin ve Mert Müldür oyuna girdi.

46' A Milli Takım'da Okay Yokuşlu, Vukcevic'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

55' Vukcevic'in Türkiye ceza sahası sağ çaprazından şutunu kaleci Mert iki hamleden kontrol etti.

62' İki takım futbolcuları arasındaki tartışmanın ardından Karadağ'da Krstovic, Türkiye'de ise Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü.

63' Türkiye'de Okay Yokuşlu'nun yerine İsmail Yüksek oyunda.

66' Karadağ savunmasının arkasına atılan pasa hareketlenen Yunus Akgün kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Nikic başarılı.

69' Karadağ'da Vukotic'in yerine Kuc oyuna girdi.

72' Karadağ ceza sahası sol çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek'in yerden şutunda top yan direğin dibinden dışarı gitti.

GOL | 73' Gasevic'in soldan Türkiye ceza sahasına ortasında Krstovic topa iyi yükseldi ve kafayla topu ağlara gönderdi. 3-1

74' A Milli Takım'da Yunus Akgün'ün yerine Barış Alper Yılmaz oyuna girdi.

79' Karadağ'da Loncar, Türkiye'de ise Merih Demiral ve teknik direktör Montella sarı kart gördü.

82' Türkiye'de Semih Kılıçsoy oyuna girerken, Kaan Ayhan kenara alındı.

83' Karadağ'da Jovetic'in yerine Brnovic oyunda.

86' Karadağ'da Gasevic'in yerine Samaj oyunda.

Maç 3-1 Karadağ'ın üstünlüğüyle sona erdi.



İLK 11'LER



Karadağ: Nikic, Vukcevic, Vujacic, Sipcic, Tuci, Jankovic, Jovetic, Vukotic, Gasevic, Loncar, Krstovic



Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Kayseri'de oynanan Galler karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, sakatlığı bulunan kaptan Hakan Çalhanoğlu, cezalı Abdülkerim Bardakcı ile Mert Müldür ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Karadağ karşısında ilk 11'de Kaan Ayhan, Emirhan Topçu, Okay Yokuşlu ve Kenan Yıldız'a şans verdi.

Vincenzo Montella takımını sahaya, Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Enes Ünal, Bertuğ Yıldırım, Barış Alper Yılmaz, Yasin Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Semih Kılçsoy ve Doğucan Haspolat yedekler arasında yer aldı.

Aday kadroda bulunan Muhammed Şengezer, Gökhan Sazdağı ve Cihan Çanak ile sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu ise maç kadrosuna alınmadı.

Emirhan ilk kez ilk 11'de

A Milli Futbol Takımı'nda Karadağ karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Emirhan Topçu, ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Emirhan, Türkiye'nin, Galler ile oynadığı mücadelenin son dakikasında Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil olarak ilk kez A Milli Takım formasını giymişti.

Yasın Özcan ilk kez kadroda

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Yasin Özcan maç kadrosuna da girdi.

Yedekler arasında yer alan Yasin, Karadağ mücadelesinde şans vermesi halinde ilk kez A Milli Takım forması giyecek.

Karadağ'da cezası sona eren Jovetic ilk 11'e döndü

Karadağ Milli Takımı'nda cezası sona eren kaptan Stevan Jovetic, Türkiye'ye karşı ilk 11'de sahadaki yerini aldı.

Jovetic cezası nedeniyle, takımının İzlanda'ya 2-0 kaybettiği maçta forma giyememişti.

Bakan Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı tribünden izledi

A Milli Takım'ın Karadağ ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

Türk taraftar ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı



A Milli Futbol Takımı'nı, Karadağ ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar yalnız bırakmadı.

Beş bin kişi kapasiteli Niksic Şehir Stadı'nda Türk taraftarlar kendilerinde ayrılan yeri tamamen doldurdu. Karadağ tribünlerinden bilet alan taraftarların ise stadyuma girişine izin verilmedi.