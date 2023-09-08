Karadağ'daki ''uzun yatma'' yarışması 22 gündür devam ediyor

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışması 22 gündür sürüyor.

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08/09/2023

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Karadağ'daki ''uzun yatma'' yarışması 22 gündür devam ediyor

Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmada bugüne kadar yatmayı başaran 7 kişi, 1000 avro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için mücadele ediyor.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ilginç yarışmada 22'nci güne giren yarışmacılar 500 saati geride bıraktı.

Yarışma kurallarına göre, yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

Yarışmacılar 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

08/09/2023 20:50
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TAGS: Karadağ, uzun yatma, haber
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