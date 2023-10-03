Karadağ'ın en tembeli kim olacak? Yatma yarışmasında 46 gün geride kaldı

Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışması 46 gündür sürüyor.

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03/10/2023

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Karadağ'ın en tembeli kim olacak? Yatma yarışmasında 46 gün geride kaldı

Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışması 46 gündür sürüyor.
 

Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmada bugüne kadar yatmayı başaran 3 kişi, 1000 euro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için mücadele ediyor.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ilginç yarışmada, 46'ncı güne giren yarışmacılar, 1080 saati geride bıraktı.

Yarışma kurallarına göre, yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

Yarışmacılar, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

03/10/2023 09:02
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TAGS: haber, kıbrıs#Karada#Karada
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