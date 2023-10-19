Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin eski başhekimlerinden Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kayıt dışı yaşama dikkat çekti, “Karadelik kapanmazsa yol alamayız” dedi.

Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle:

Ülkemizde Çok ciddi anlamda kayıt dışı yani kaçak yaşam var. Polis bazen yaptığı denetimlerle bazen de bir suça iştirakleri nedeniyle bunların küçük bir kısmını buluyor. Küçük diyorum ya ayda ortalama yirmi beş civarı oluyor. Onları tutuklayıp ceza evine yolluyor. Yargılayıncaya kadar yedirip içiriyoruz. Yargılama sonrası da uçak paralarını verip ülkelerine yolluyoruz.

Şimdi bu insanların bize maliyetini kabaca hesaplayalım:

Sadece bir gün içinde tutuklanan 25 kişi sonradan 30 gün ceza evinde tutuklu kalsa ve her gün her biri için 5 dolar harcansa (25X30x5) 3750 dolar harcamak gerekiyor . Uçak bileti de 1000 dolar olsa 4750 dolar. Dolar kurunu 26 dan tutsak, bir günde yakalanan kaçaklar için 123.500 tl ayda kaynak ayırmak gerekiyor Bu rakam basit bir matematikle yılda 1482000 Tl ye ulaşıyor.

Ve ilk bir ay dolduğunda bu parayı her gün ödüyoruz. Kurlarda ve uçak bilet fiyatlarındaki artış da cabası.

Eger ben basit matematik hatasi yapmuyorsam bu karadelik gerçekten çok büyük. Bunu kapatmayı düşünen yok mu