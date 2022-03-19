Karadeniz derbisi Çaykur Rizespor'un

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19/03/2022

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Karadeniz derbisi Çaykur Rizespor'un

Lider Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Rizespor'un 3 golünü de Pohjanpalo penaltıdan kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Hava koşulları sebebiyle 15 dakika gecikmeli başlayan karşılaşmayı Çaykur Rizespor 3-2 kazandı.

Trabzonspor'un golleri 48. dakikada Abdülkadir Ömür ve 70. dakikada Djaniny'den geldi. Çaykur Rizespor'un 3 golünü de Pohjanpalo penaltıdan kaydetti.

Ligde 13 maç sonra mağlup olan Trabzonspor 70 puanda kaldı. 7 maçlık galibiyet hasreti sona eren Çaykur Rizespor 26 puana yükseldi.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı, yeşil-mavililer 2-1 kaybetmişti.

 

19/03/2022 08:12
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TAGS: Karadeniz derbisi Çaykur Rizespor’un
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