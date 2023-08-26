Karadeniz derbisi Çaykur Rizespor'un

Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini aldı. Trabzonspor ise üst üste 2. maçını kaybetti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Rize ekibi karşılaşmayı 3-2 kazanan taraf oldu.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren goller 20. dakikada Attila Mocsi, 43 ve 66. dakikalarda Benhur Keser'den geldi.

Trabzonspor'un gollerini ise 58. dakika Bakasetas (Penaltı) ve 83. dakikada Enis Destan kaydetti.

Ligde geçen hafta Galatasaray'a yenilen Trabzonspor oynadığı 3 maçta ikinci yenilgisini aldı. Bordo mavilier 3 hafta sonunda 3 puanda kaldı.

Bu sezon ilk galibiyetinin alan Çaykur Rizespor puanını 4 yaptı.

Trabzonspor ligin 4. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.