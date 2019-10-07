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Karadeniz derbisi Trabzonspor'un

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek derbiden 3 puanla ayrıldı.

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07/10/2019

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Karadeniz derbisi Trabzonspor'un

Süper Lig'in 7. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşandı. Çaykur Rizespor evinde Trabzonspor'u konuk etti.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Nwakaeme'nin son dakika golü ile Trabzonspor 2-1 kazandı. Bordo-mavili ekibin ilk golünü 73. dakikada Sörloth attı. Çaykur Rizespor'un tek golü 23. dakikada Melnjak'dan geldi.

Trabzonspor bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltti. Çaykur Rizespor ise 8 puanda kaldı.

07/10/2019 11:28
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TAGS: çaykur rizespor, trabzonspor, 1-2, karadeniz derbisi, haber kıbrıs
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