Karadeniz derbisi Trabzonspor'un
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek derbiden 3 puanla ayrıldı.
07/10/2019
|
|
Süper Lig'in 7. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşandı. Çaykur Rizespor evinde Trabzonspor'u konuk etti.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Nwakaeme'nin son dakika golü ile Trabzonspor 2-1 kazandı. Bordo-mavili ekibin ilk golünü 73. dakikada Sörloth attı. Çaykur Rizespor'un tek golü 23. dakikada Melnjak'dan geldi.
Trabzonspor bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltti. Çaykur Rizespor ise 8 puanda kaldı.