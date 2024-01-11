Karadeniz derbisi Trabzonspor'un
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Yılport Samsunspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 yendi.
11/01/2024
Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Trabzonspor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan maçı 2-1 kazanan Trabzonspor, Karadeniz derbisinden 3 puanla ayrılmayı başardı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Benkovic, 45+1. dakikada da Onuachu attı. Samsunspor'un tek golü ise 90+5. dakikada penaltıdan Taylan'dan geldi.
Bordo-mavili takım, bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltti. Yılport Samsunspor ise 18 puanda kaldı.