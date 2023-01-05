Karadeniz derbisi Trabzonspor'un

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenerek, Karadeniz derbisinden 3 puanla ayrıldı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumunda oynanan karşılaşma Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçta bordo mavililere galibiyeti getiren goller Riad Bajic (Kendi Kalesine), Maxi Gomez ve Doğucan Haspolat'tan geldi.

Trabzonspor bu galibiyetle puanını 29'a yükseltti. Bitexen Giresunspor ise 19 puanda kaldı.

İlk Yarı

5. dakikada Bakasetas'ın ara pasında ceza alanı içinde Bardhi'nin şutunda top az farkla yandan auta gitti.

13. dakikada Kuwas'ın ceza alanı çizgisi önünden şutunda, savunmada Hugo'ya çarpan top direğin hemen dibinden kornere çıktı.

18. dakikada Bakasetas'ın şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.

27. dakikada sağ taraftan Hayrullah Bilazer'in pasında, yakın mesafede uygun durumda bulunan Bajic'in yerden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.

GOL 30. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Bardhi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, altı pas içinde Bajic'in sırtına çarpan top filelere gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

54. dakikada Trezeguet'in ceza alanı sol çaprazından şutunda kaleci Onurcan Piri, topu kontrol etti.

67. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Trezeguet'in kafa şutunda, kaleci Onurcan Piri, güçlükle topu üsten kornere çeldi.

68. dakikada Bakasetas'ın bu kez sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Gomez'in kafa vuruşunda kaleci Onurcan Piri, topu uzanarak kornere gönderdi.

GOL 69. dakikada Trabzonspor, art arda 3. korner atışında golü buldu. Bakasetas'ın sağdan kullandığı korner atışında, arka direkteki Trezeguet'in kafa vuruşunda kaleci Onurcan Piri'den dönen topu Gomez, filelere gönderdi: 2-0

GOL 75. dakikada Trabzonspor, oyuna yeni giren ve topla ilk kez buluşan iki oyuncusuyla golü buldu. Djaniny'in sağdan pasında ceza yayı üzerinden Doğucan Haspolat'ın yerden şutunda top sol direk dibinden filelerle buluştu: 3-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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05/01/2023 21:34