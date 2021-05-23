Karadeniz Kültür Derneği 15. Olağan Genel Kurul’nu yaptı

Karadeniz Kültür Derneği’nin 15. Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz Cumartesi günü Gazimağusa Dernek Genel Merkez binasında gerçekleştirildi.

Saat 11.00 de başlayan ve divan başkanlığını eski milletvekili ve eski dernek başkanı Ahmet Zengin’in yaptığı genel kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından faaliyet raporu ve mali rapor üyelere sunularak oy birliği ile ibra edildi.

Ardından başkanlık olarak tek aday olan Murat Zeki Civelek ve yönetim kurulu üyeleri, genel kurula katılan dernek üyelerinin oy birliği ile görevlerine başladılar.

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23/05/2021 09:15