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"Türk Başkentleri Gezisi" Düzenledi

Karadeniz Kültür Derneği Gençlik Kolları, "Türk Başkentleri Gezisi" düzenledi.

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06/07/2018

"Türk Başkentleri Gezisi" Düzenledi
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Dernek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre,Türk tarihini görerek öğrenmek adına İznik,Bursa,Edirne,Konya,İstanbul ve Ankara'da Osmanlı ve Selçuklu mimari yapıları ve yerleşim yerleri gezildi, Anıtkabir ziyaret edildi. Geziye 40 kişi katıldı.

Dernek Başkanı Murat Civelek, bu tarz gezilerin Türk tarihinin gelecek kuşaklara aktarılması adına çok önemli olduğunu, Türk tarihi ile ilgili çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

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TAGS: Karadeniz Kültür Derneği Gençlik Kolları, haber, kıbrıs
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