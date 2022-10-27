Karadeniz Kültür Derneği, KKTC-Karadeniz uçuşlarının başlaması talebiyle eylem ve basın açıklaması yaptı

KKTC Karadeniz Kültür Derneği, KKTC-Karadeniz arasındaki uçuşların başlaması talebiyle bugün saat 15.00'te Lefkoşa'da Türk Hava Yolları binası önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Karadeniz’e direkt uçuşların başlaması için yapılan eylemde, Karadeniz Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyesi Adem Baş basın açıklamasını okudu.

KKTC’de yaklaşık 40 bin Karadeniz kökenli kişinin yaşadığını aktaran Baş, Karadeniz’e direkt uçuşun olmamasının özellikle yaz aylarında sorun yarattığını aktardı. Baş, “Karadeniz uçuşlarının olmaması halkımızın üzerinde bir hayalkırıklığı oluşturmaktadır. Bu ihtiyacın göz önünde alınarak ivedi bir şekilde düzenli seferler düzenlenmesi vatandaşlarımız açısından önem arz etmektedir” dedi.

Erdoğan

Eyleme katılan Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan da Karadenizli vatandaşların sesine kulak verilmesini istedi.

Erdoğan “Biz hem dernek hem de Karadenizliler inisiyatifi olarak bu işin peşini bırakmayacağız ve sonuna kadar demokratik yollardan hakkımızı arayacağız. İnşallah yetkililer buradaki insanların bu serzenişini duyar” dedi.

Civelek

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek ise KKTC’de 40 bin Karadenizli'nin yaşadığını belirttiği konuşmasında, “Türkiye’nin 7 bölgesinin 6’sına uçuş var, Karadeniz’e yok” dedi.

Civelek, “Karadeniz uçuşları zarar getiriyor” söylemlerinin doğru olmadığını da ifade ederek, yetkililerden bu konuda açıklama istedi.

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27/10/2022 18:43