Karadeniz Kültür Derneği, KKTC’de Cumhurbaşkanı adaylığı için 1500 imza toplanması şartını desteklediklerini söyledi

Karadeniz Kültür Derneği, KKTC’de Cumhurbaşkanı adaylığı için 1500 imza toplanması şartının, demokratik meşruiyetin güçlendirilmesi ve seçim sürecinin daha sağlıklı işlemesi adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

Dernek, “Güçlü demokrasi, güçlü temsiliyetle mümkündür; bu nedenle, bu düzenlemeyi destekliyoruz” dedi.

Karadeniz Kültür Derneği yaptığı yazılı açıklamada, bu düzenlemenin halk iradesini daha etkin bir şekilde yansıtacağına inandıklarını belirterek, “Bu kriterin, seçimlere katılımı keyfi olmaktan çıkararak adayların toplum nezdinde karşılık bulmasını sağlayacak ve demokratik süreci daha şeffaf ve katılımcı hale getirecektir” dedi.