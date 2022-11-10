Karadeniz Kültür Derneği'nden 10 Kasım mesajı

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10/11/2022

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Karadeniz Kültür Derneği'nden 10 Kasım mesajı

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Atatürk’ün 84'üncü ölüm yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkan Murat Zeki Civelek, mesajındada, “Cumhuriyetimizin kurucusu büyük devlet adamı, Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84’üncü ölüm yıl dönümünde Ulu Önderimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Büyük önderimiz Atatürk’ün bizlere armağanı olan Cumhuriyetimizin ilkelerine, geçmişte olduğu gibi gelecekte de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ne mutlu bizlere ki yolunda yürüyeceğimiz, dünyanın gıpta ettiği ve bizler için ölümsüz olan bir liderimiz var. Ulu önder Atatürk’ü rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

10/11/2022 09:49
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TAGS: Murat Zeki Civelek, Karadeniz Kültür Derneği
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