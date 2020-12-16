Karadeniz Kültür Derneği’nden ABD’nin Türkiye’ye Yaptırım Kararına Kınama

Karadeniz Kültür Derneği, ABD'nin Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almasını kınadı.

Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, yazılı açıklamasında, “ABD'nin Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı bahanesiyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almasını şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tüm diyalog ve müzakere çağrılarına rağmen, ABD’nin “müttefik ruhuna yakışmayan bir tavırla” yaptırımlara başvurmasının iyi niyetli bir davranış olmadığını ifade eden Civelek, dernek olarak Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlama adına attığı milli savunma hamlelerini desteklediklerini kaydetti.

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16/12/2020 10:38