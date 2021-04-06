Karadeniz Kültür Derneği’nden Dr. Küçük’e Hakaret Eden Şahısa Tepki

ads ads ads ads
06/04/2021

ads
ads
Karadeniz Kültür Derneği’nden Dr. Küçük’e Hakaret Eden Şahısa Tepki

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük için ‘çirkin’ ifadeler kullanan kişiyi lanetlediklerini belirtti.
Civelek açıklamasında, “Kendini yazar diye addeden bir müptezelin toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük için sarf ettiği çirkin ifadeleri tek kelime ile lanetliyor ve Hz. Mevlana’nın o meşhur sözünü hatırlatıyoruz. ‘Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye!’” ifadelerini kullandı.

06/04/2021 16:25
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Karadeniz Kültür Derneği, haber, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.