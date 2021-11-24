Karadeniz’de gerilim tırmanıyor: 10 uçak ve savaş gemisiyle tatbikat yaptılar

Son dönemde Rusya’nın Ukrayna sınırına asker, tank ve silah yığdığına dair açıklama ve iddiaların ortaya atıldığı bölgeden yeni bir açıklama geldi.

Rus haber ajansı Interfax, Rusya’nın Karadeniz’de 10 savaş uçağı ve çok sayıda gemi ile tatbikat düzenlediğini duyurdu. ABD istihbaratının bir süre önce hazırladığı raporda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırabileceği iddiaları gündem olurken Rusya’nın bu hamlesi endişe yarattı.

Kremlin yönetimi hem ABD istihbaratının hem de Ukrayna istihbaratının iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu.

2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinin ardından Moskova’nın Karadeniz Donanması Kırım açıklarında konumlanmıştı. İki ülke arasındaki Kırım gerilimi devam ederken Kiev yönetimi bu bölgenin geri verilmesini talep etmişti.

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24/11/2021 12:01