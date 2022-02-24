Karadeniz'de Türk gemisine bomba isabet etti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan gerilim sürüyor.

Karadeniz'de Marshall Adaları bayraklı bir Türk gemisine bomba isabet ettiği bildirildi.

Odessa'dan kalkan ve Romanya'ya doğru giden YA-SA Denizcilik'e ait Jüpiter isimli geminin ambarında hasar meydana geldi.

Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Odessa'nın 50 mil güneyindeki gemi kıç ambarından isabet aldı.



Bölgeden uzaklaşan gemi Romanya istikametinde intikale devam ediyor.



Gemide 8 Türk, 11 Filipinli, 11 Ukraynalı personel bulunduğu bildirildi.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden olayla ilgili açıklama yapıldı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "AAKKM'ye gelen Odessa açıklarında MARSHALL ADALARI bayraklı Türk sahipli YASA JUPITER gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir."

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24/02/2022 16:30