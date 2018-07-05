Karadenizliler Gecesi Yapıldı

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 26.’sı gerçekleşen gecede Karadenizli sanatçı Salih Yılmaz sahne aldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, eşi Ayşe Sadıkoğlu ve meclis üyeleri, HP Milletvekili Mesut Genç, İskele Polis Müdür Vekili Ahmet Beşerler, Sivil Savunma Teşkilatı İskele Bölge Müdürü Ali Orçan ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra Karadenizliler ve halk katıldı.

Karadenizliler Gecesi’nde Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek konuşma yaptı.

Etkinlik saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sahneye ilk çıkan ekip, İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Ekibi olurken, Kuzeyin Yıldızları İskele büyükler ve Kuzeyin Yıldızları Girne küçükler ekipleri ayrı ayrı gösteri sundu.

Genç ve çocuklardan oluşan horon ekipleri, beğeni topladı.



SADIKOĞLU: “BİZ ANCAK BİRLİKTE TAMIZ, BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptığı konuşmada, “43 yıl önce Kuzey’ den Kuzey’e adamızda başlayan dostluk, birliktelik ve de kardeşlik her geçen gün daha da büyüyor, bizleri daha da birbirimize bağlıyor” dedi.

“Sıcakkanlı, cana yakın ve misafirperver olan Karadeniz insanı ile aynı havayı solumaktan gurur duyuyoruz. Böylesi bir geceye ev sahipliği yapmak, kültürlerin buluşmasına vesile olmak bizim için gurur kaynağıdır’’ ifadelerini kullanan Sadıkoğlu, yıllardır başarıyla sürdürülen Karadenizliler Gecesi’nde emeği geçen geçmiş dönem başkanlarını, şimdiki başkan Murat Zeki Civelek ve ekibini kutladı.

26. Karadenizliler Gecesi, Karadeniz’in sevilen sanatçısı Salih Yılmaz konseri ile son buldu.