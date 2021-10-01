Karagümrük Başakşehir maçı sonrası Aykut Kocaman'dan istifa kararı!
01/10/2021
Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaştı ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Maçın ardından konuşan turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, yönetime istifasını sunacağını açıkladı. | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-1'lik skorla mağlup oldu.
Mücadelenin ardından açıklama yapan turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, "8 maçta 2 galibiyet...
Kabul edilebilir değil. Bunun bedeli olacak. Bu kulüp bunu hak etmiyor. İstifamı sunacağım." şeklinde konuştu.
Başakşehir bu sezon deneyimli çalıştırıcı yönetiminde 8 maça çıkarken 2 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı ve 6 puan topladı. 8 gol kaydeden İstanbul temsilcisi, kalesinde ise 10 gol gördü.