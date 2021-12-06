Karahasan, TRT Kıbrıs Temsilcisi oldu
DHA Kıbrıs Temsilciliği görevinden ayrılan Sefa Karahasan’ın yeni adresi belli oldu.
06/12/2021
DHA Kıbrıs Temsilciliği görevinden ayrılan Sefa Karahasan’ın yeni adresi belli oldu.
Deneyimli gazeteci Karahasan, TRT Kıbrıs Temsilcisi olarak atandı. Karahasan, İletişim Fakültesi mezunu, Uluslararası İlişkiler Yüksek lisans sahibi ve doktora öğrencisi. 18 yıl Milliyet Kıbrıs Temsilciliği görevi de yapan Karahasan üniversitelerde gazetecilik üzerine dersler de veriyor.