Karaismailoğlu, KKTC heyetiyle görüştü

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığındaki bir heyetle gerçekleştirdiği görüşme hakkında X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Karaismailoğlu, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirterek, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü birliğin, bölgeye yapılan yatırımlar ve Mavi Vatan'daki kararlı iş birliği ile devam ettiğini vurguladı. KKTC'nin tanınması ve uluslararası alanda hak ettiği yere gelmesi arzusunu dile getiren Karaismailoğlu, Kıbrıs Türk halkının varlığını, hürriyetini ve geleceğini güvence altına almayı, refah seviyelerini yükseltmeyi ve KKTC'nin kurumlarını güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak gördüklerini ifade etti.

Ayrıca, 2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde ortak projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Karaismailoğlu, birlikte yürütülecek çalışmalara önem verdiklerini vurguladı.

Karaismailoğlu'nun yaptığı açıklama şöyle:

KKTC Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sayın Emrah Yeşilırmak başkanlığındaki heyetle gerçekleştirdiğimiz görüşme, oldukça verimli geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ülkemiz arasındaki sarsılmaz birlik, bölgeye yapmış olduğumuz yatırımlarla ve Mavi Vatan'daki kararlı iş birliğimiz ile artarak devam etmektedir. KKTC'nin tanınması, uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesi en büyük arzumuzdur. Kıbrıs Türk halkının varlığının, hürriyetinin ve geleceğinin teminat altına alınmasını, refah seviyelerinin yükseltilmesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlendirilmesini öncelikli hedefimiz olarak görüyor, birlikte yürüteceğimiz çalışmalara önem veriyoruz. Bu doğrultuda 2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde ortak projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.