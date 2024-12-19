Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, BRT Canlı Yayını’nda yarın akşamki yürüyüş ve 24 Aralık’taki mahkemeyi değerlendirdi.

Evlat acısıyla yanan ailelerin Olası Kast talebine vurgu yapan Karakaya, “ Bütün deliller ortada. Hukuk ortada. Bu görmezden gelinemez” dedi.

Karakaya,”24 Aralık’ta mahkemenin elini vicdanına koymasını, olası kast demesini bekliyoruz” diye konuştu

Ruşen Yücesoylu karakaya, Adıyaman mahkemesinde istedikleri sonucu alamamaları durumunda, mücadeleye devam edeceklerini, Avrupa insan hakları Mahkemesi sürecini gündeme alacaklarini ifade etti

6 Şubat tarihinde yaşadıkları acıya Kıbrıs Türk halkının ilk günden ortak olduğunu ve yanlarında durduğunu belirten Karakaya, “ İnsanımız desteğini hiç esirgemedi bizlere birlikte en önde olduğu sesimizin duyulmasına yardım etti şimdi de duruşmacısı yarın akşam dayanışma bir kere daha ortaya koyacağız. Yürekten teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu