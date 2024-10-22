Karakaya: ''Adalet olası kastla gelmeli''

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, Şampiyon Melekler ve turist rehberleri için adalet arayışı çerçevesinde Adıyaman’da olduklarını söyledi.

“Adalet olası kastla gelmeli, üçüncü bilirkişi raporuyla tüm gerçekler mahkeme heyetine sunulacak inanıyoruz biliyoruz” diyen Karakaya, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Bizim çocuklarımız Türkiye’nin geleceğini kurtaracak. Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için mücadele ediyoruz. 3 Aralık’ta yine burada olacağız. Adalet için gerekeni yapacağız.”