Karakaya: ''Adalet olası kastla gelmeli''

Karakaya: “Adalet olası kastla gelmeli, üçüncü bilirkişi raporuyla tüm gerçekler mahkeme heyetine sunulacak inanıyoruz biliyoruz”

ads ads ads ads
22/10/2024

ads
Karakaya: ''Adalet olası kastla gelmeli''

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, Şampiyon Melekler  ve turist rehberleri için adalet  arayışı çerçevesinde Adıyaman’da  olduklarını söyledi. 

“Adalet olası kastla gelmeli,  üçüncü bilirkişi raporuyla tüm gerçekler mahkeme heyetine sunulacak inanıyoruz biliyoruz” diyen Karakaya, konuşmasını şöyle sürdürdü; 

“Bizim çocuklarımız Türkiye’nin geleceğini kurtaracak.  Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için mücadele ediyoruz. 3 Aralık’ta yine burada olacağız. Adalet için gerekeni yapacağız.”

22/10/2024 15:30
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: ruşen karakaya
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.