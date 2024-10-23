Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, duruşma salonunda sanık avukatlarının mahkeme heyetini aşağılamasına sert tepki gösterdi.

" Bu işin sonu katiller için olası kast olacak sizde öğreneceksiniz adalet nasıl yerine gelecek" diyen Karakaya, "Adaletin tokadı yüzünüze vuracak!" ifadesini kullandı.

Karakaya’nın paylaşımı şöyle:

“Biz duruşma salonunda günlerce o sanık avukatlarının mahkeme heyetini aşağılamasını dinledik. Hiç bir makama veya şahsa saygısı olmayan bir avuç saçma sapan mesleğimi yapıyorum diyen gereksiz insan oysa ki onlar!

Sakın ama sakın bir kere daha ruhsuz ve samimiyetsiz "acınızı anlıyoruz, nur içinde yatsınlar" diye laflar kurmayın!!

Sakın ama sakın annelerimize, babalarımıza hitap etmeyin!

Sakın ama sakın ilk günden beridir yanımızda olan can dostlarımıza laf atmayın!!

Bu işin sonu katiller için olası kast olacak sizde öğreneceksiniz adalet nasıl yerine gelecek!!

Bizim için çocuklarımız en değerlilerimizdir! Onlar için ölürüz biz ölürüz. Öfkemizden korkun!! Adaletin tokatı vuracak yüzünüze!!

Adalet olası kastla gelecek!!”