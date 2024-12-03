Karakaya: “Biz çocuklarımızı toprağın altına koyduk, en ağır cezayla olası kastla yargılanma istiyoruz”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, mahkemede söz alarak, savcının mütalaasında olası kastın uygulanmaması kararına tepki gösterdi.

Ruşen Yücesoylu Karakaya , “Biz çocuklarımızı toprağın altına koyduk,yanımızda değiller. En ağır cezayla olası kastla yargılanma istiyoruz. Aileler olarak adalet sitiyoruz. Bu katiller en ağır cezayı alsın.” diye konuştu.