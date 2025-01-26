Karakaya: Bu sadece bizim değil, tüm insanlığın ortak mücadelesidir

Başbakan Ünal Üstel ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, Londra’da Şampiyon Melekler anısına düzenlenen ağaç dikme etkinliğine katıldı.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Trent Park’ta gerçekleştirilen ağaç dikme etkinliğine, Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin, Barking Milletvekili Nesil Çalışkan, Enfield Milletvekili Feryal Clark, Enfield Belediye Başkanı Mohammad Islam, Belediye Lideri Ergin Erbil de katıldı.

Başbakan Ünal Üstel, törende yaptığı konuşmada depremde canların kaybedilmesiyle ilgili duyduğu derin üzüntüyü ifade etti ve adalet mücadelesinde kararlı olduklarını vurguladı.

Üstel, “Bugün, Şampiyon Meleklerimizin anısını yaşatmak için önemli bir etkinlikte bir aradayız. Biliyorsunuz, 6 Şubat’ta Anavatan Türkiye’mizde asrın felaketi yaşandı. Bu felaket, 11 ilimizi etkiledi ve 50 binin üzerinde insanımızı kaybettik. Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Şampiyon Meleklerimizi, öğretmenlerimizi ve insanlarımızı yitirdik. Hepsine Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Ayrıca, Yüce Türk milletinin bir daha böyle büyük felaketler yaşamamasını temenni ediyorum” dedi.

Depremde Kıbrıs Türkünün Anavatan Türkiye Cumhuriyeti halkıyla tek yürek olduğunu belirten Üstel, iş insanlarının milyonlarca liralık araç, makine ve malzemeyi deprem bölgelerine göndermek için seferber olduğunu anlattı.

Hükümet olarak, muhalefet ve iktidar ayrımı gözetmeden, birlik içinde hareket ettiklerini, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle uçak kiralayarak Adıyaman’a gittiklerini ifade eden Üstel, “Ne yazık ki çocuklarımızı kurtaramadık, ancak hiçbirini orada bırakmadık. Tüm çocuklarımızı KKTC’ye getirerek anılarına sahip çıktık” dedi.

Deprem felaketinden sonra Kıbrıs Türkünün dayanışma içinde Şampiyon Meleklerin anısını yaşatmak için pek çok çalışma yapıldığını anlatan Üstekl, “Bugün burada da Şampiyon Meleklerimizin adını sonsuza dek yaşatmak için toplandık. Biz çocuklarımıza söz verdik: Unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.

"Mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz"

Otel sahiplerinin cezasının müebbet hapis cezasına dönüşene kadar mücadeleden vaz geçmeyeceklerini belirten Üstel, “Doğal afetler ne yazık ki her zaman yaşanabilir, ancak bu afetleri felakete dönüştüren insanoğludur. Biz, kaybettiğimiz çocuklarımızın anısını yaşatmak ve başka çocukların hayatlarının tehlikeye atılmaması için mücadele ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nde çocuklarımızı kaybettiğimiz otelin sahiplerine karşı başlattığımız hukuk mücadelesinde iki yıl boyunca büyük bir çaba gösterdik. Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güveniyoruz. Bugüne kadar verilen en ağır cezanın verilmiş olması önemli bir adım olsa da hedefimiz, müebbet hapis cezasına ulaşmak. Bu mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

Londra’daki Kıbrıslı Türklerle böyle bir etkinlikte birlikte olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Üstel, başta etkinliği düzenleyen EuroMed Direktörü Hasan Gazi olmak üzere, destek veren Enfield Belediyesi yetkililerine ve Kıbrıs Türk dernekleri üyelerine teşekkür etti.

Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ise, yaşanan acının çok büyük olduğunu ve adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Karakaya, “İki yıldır adalet için mücadele ediyoruz. Spor müsabakası için gönderdiğimiz yerde, mezar olarak inşa edilen bir otelde çocuklarımızı kaybettik. Bu sadece bizim değil, tüm insanlığın ortak mücadelesidir. Adalet yerini bulana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bugün burada dayanışmayı görmek bize güç verdi. Destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Bazı konuklar da konuşma yaptı

Barking Milletvekili Nesil Çalışkan, Enfield Belediye Lideri Ergin Erbil, Enfield Belediye Başkanı Mohammad Islam ve Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Kenan Nafi de yaptıkları konuşmalarda adalet için dayanışmanın önemine vurgu yaptılar.