Karakaya Çifti: ''Olası kast cezası verilsin ki başkalarının çocukları ölmesin''

Depremde tek çocuklarını kaybeden Ruşen ve Enver Karakaya çifti, duruşmada yürek burkan açıklamalarda bulundu. Çocuklarını kaybettikleri binada yaşanan ihmallerin sorumlularının hak ettikleri cezayı almasını talep eden Karakaya çifti, adalet çağrısında bulundu.

Ruşen Karakaya: "Biz Çocuklarımızı Kumun Altından Aldık"

Kızıyla ayrılmaz bir ikili olduklarını söyleyen Ruşen Karakaya, savcının bilinçli taksir önerisini eleştirerek şu sözleri söyledi:

“Biz çocuklarımızı kumun altından aldık. Buna nasıl bilinçli taksir diyebiliyorsunuz, Sayın Savcı? Olası kast cezasını verin ki başkalarının çocukları ölmesin.”

Enver Karakaya: "Annelerimizin Feryatlarını Duyun"

Enver Karakaya ise konuşmasında acılı bir babanın isyanını dile getirdi:

“Biz çocuklarımızı bu binada kaybettik. Annelerimiz feryatlarla anlattı zaten. Biz çok konuşmayan babalara işi bırakmayın.”