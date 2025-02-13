Karakaya: İddianame yazıldı, kamu görevlileri de yargılanacak!

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, aylardır beklenilen kamu görevlilerinin yargılanmasına ilişkin iddianamenin yazıldığını açıkladı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kamu görevlilerinin iddianamesinin hazırlandığını açıkladı.

Ruşen Karakaya, “Nihayet ayladır beklediğimiz iddianameyi yazdılar... Kamu görevlileri de yargılanacak! Çocuğumu, çocuklarımızı, sevdiklerimizi bizden alan cahil zihniyetler, iş bilmezler, sonunuz olacağız!” açıklamasını yaptı.