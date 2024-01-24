Karakaya: Kamuoyu desteği ayakta durmamızı sağlayan en önemli unsurlardan birisi

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, BRT Canlı Yayını’nda Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Adıyaman’da zorlu sürecin ilk adımının geride kaldığını belirten Karakaya, “ Adıyaman’da, siyasilerimize, avukatlarımıza, basınımıza, halkımıza destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu desteği hep hissediyoruz. Kamuoyu desteği bizleri ayakta tutan en önemli unsurlardan birisi olmaya devam ediyor” dedi.

26 Nisan’da yapılacak bir sonraki duruşmaya hazırlandıklarını ifade eden Karakaya, Başbakan Üstel, avukatlar, siyasetçilerle çok yararlı bir çalışma toplantısı yaptıklarını kaydetti.

Karakaya, “ Çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. İlk davada istediğimizi elde ettik, şimdi daha iyisini almak için oraya gideceğiz. Daha güçlü gideceğiz. Dava süreci uzun olsa da bizlere bu acıyı yaşatanların, olası kast ile yargılanmasını sağlayacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.