Karakaya: Katiller 5 yıl ile kurtulamaz…

6 Şubat’ta yaşanan depremde, İSİAS Otel enkazında hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekler için dava süreci kritik bir aşamaya geldi.

Dava iddianamesi bugün açıklanırken, aileler, iddianameye tepkili.

“Taksir değil olası kast” talebinde ısrar eden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği üyeleri ve aileler, iddianameye tepki için sosyal medya paylaşımlarına da yoğunluk verdi, kamuoyu desteği istedi.

İsias Velileri mevcut iddianamede suçluların ortalama 5 yıl hapis cezası ile kurtulacağı görüşünde…

BRT Canlı Yayınına konuk olan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, “İddianame ile bir şey bitmiş değil. Asıl süreç, asıl mücadele şimdi başlıyor. iddianamede olası kast istiyoruz. Katiller 5 yıl ile kurtulamaz. 66 canımızın bedelini tek tek ödeyecekler” dedi.

Kamuoyu desteğine asıl şimdi ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Karakaya, “Lütfen daha çok destek olalım. Paylaşımlarımızı artıralım. Davamız, hassasiyetimiz, Sosyal medyada ilgi çekmeye devam etmeli.” Diye konuştu.