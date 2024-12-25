Karakaya: Mücadelemize devam edeceğiz…

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya karar sonrası açıklama yaptı.

“Bu mahkeme heyeti olası kastı görmediyse bir üst mahkeme görecektir” diye Karakaya “Bu karar içimizi dağladı” ifadelerine yer verdi.

Karakaya, “Bunlar ilk cezalarıdır. İçerde olmaya devam edecekler. Bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağız. Çocuklarımıza söz verdik, sözümüzü tutacağız.

Mücadelemize devam edeceğiz. Bir sonraki adım ne ise gereğini yapacağız.

Biz biliyoruz ki üst mahkeme bizim gördüklerimizi görecektir.” Şeklinde konuştu.