Karakaya: Şampiyonlarımız ölümsüzdür!

Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ikinci yıl dönümünde Şampiyon Melekler Takımı törenle anılıyor…

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen Şampiyon Melekleri Anma Programı’nda yaptığı konuşmada, “Bugün, içimizi saran derin bir acıyla, kalplerimizi sıkıştıran tarifsiz bir özlemle, Şampiyon Meleklerimizi kaybetmenin ikinci yılında bir araya geldik. İki yıl geçti… Ama bizler için zaman, o kara günün sabahında durdu” ifadelerini kullandı.

Karakaya, “O gün, evlatlarımızı, öğretmenlerimizi, dostlarımızı bizden kopardılar. Hayalleriyle, umutlarıyla, gelecekleriyle onları birer birer toprağa verdik. Ama onların ışığı asla sönmedi, sönmeyecek. Çünkü biz, onların anısını yaşatmak, hak ettikleri adaleti sağlamak için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“Bu kanın yerde kalmasına asla izin vermeyeceğiz”

“Bizi en çok yaralayan, bu kaybın kader olmadığını bilmemizdir” açıklamasını yapan Karakaya, konuşmasının devamında ise şunları kaydetti:

“Şampiyon Meleklerimiz, sadece bir depremde değil, insan eliyle yaratılan bir felakette, ihmalin, açgözlülüğün ve vicdansızlığın kurbanı oldular. Bir bina, 16 saniyede kum yığınına döndü. O binayı yapanlar, denetleyenler, göz yumanlar, işte onların ellerinde çocuklarımızın, sevdiklerimizin kanı var. Ve biz, bu kanın yerde kalmasına asla izin vermeyeceğiz.

İki yıldır nefes aldığımız her an, adalet için çırpındık. Mahkeme salonlarında, sokaklarda, kürsülerde, sosyal medyada, her yerde haykırdık: Bu bir cinayettir! Bu suç cezasız kalmamalıdır!”

“Sizler hep bizimle olacaksınız!”

Karakaya, suçluların en ağır cezayı alana kadar mücadelelerinin bitmeyeceğinin altını çizerek, “Bugün burada, sadece kayıplarımızın yasını tutmak için değil, onlara verdiğimiz sözü hatırlatmak için toplandık. Hasan, Selin, Özgür, Serin, Doruk, Hayal, Alp, Lavin, Atakan, Sahil, Mert, Elvin, Kağan Selim, Nehir, Fahri, Asya, Mustafa, Perihan, Mehmet Arif, Havin, Aras, Ecem, İzcan, Abide, Aykan, Nazife, Osman, Bedriye, Pamir, Havva, Ali, Mülkiye, İbrahim, Duygu, Evren… Ve adını tek tek andığımız tüm Şampiyon Meleklerimiz… Sizler hep bizimle olacaksınız! Sizin için adalet arayışımız, son nefesimize kadar sürecek!” açıklamasını yaptı.

Karakaya, “Bu mücadele yalnızca bizim değil, tüm insanlığın mücadelesidir. Çünkü biz sadece kendi çocuklarımız için değil, başka hiçbir çocuğun, annenin, babanın böyle bir acıyı yaşamaması için buradayız” dedi.

“Biz ne kadar güçlüysek, adalet o kadar yakın!”

“Fakat biz yalnızca adalet aramıyoruz!” diyen Karakaya, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Biz, Şampiyon Meleklerimizin adını yaşatmak için de buradayız. Onların ışığını söndürmelerine izin vermeyeceğiz. Eğitim burslarıyla, spor salonlarıyla, okul projeleriyle onların hatırasını sonsuza kadar yaşatacağız. Çünkü onlar sadece anılarımızda değil, geleceğimizde de var olacaklar!

Sevgili dostlar, bu iki yıl boyunca yanımızda duran herkese sonsuz teşekkürler. Adalet mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayan her kalbe minnettarız. Çünkü biliyoruz ki, bu sadece bizim değil, tüm insanlığın mücadelesidir. Bir daha başka çocuklar ölmesin, bir daha başka aileler bu acıyı yaşamasın diye hep birlikte daha güçlü haykırmalıyız! Biliyoruz ki biz ne kadar güçlüysek, adalet o kadar yakın!

Bugün burada, evlatlarımızın anıları önünde saygıyla eğiliyor, onlara verdiğimiz sözü bir kez daha yineliyoruz: Unutmayacağız, affetmeyeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz! Şampiyonlarımız ölümsüzdür!”