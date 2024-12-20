Karakaya:Çocuklarımızı öldürdüler, cezasını çekecekler

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20/12/2024

Karakaya:Çocuklarımızı öldürdüler, cezasını çekecekler

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği tarafından Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda “Adalet İçin Ses Ver” etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı, Şampiyon Melek Selin Karakaya’nın annesi Ruşen Yücesoylu Karakaya, “Meleklerimizin adaleti için buradayız. Bu akşam sesimizi tüm Türkiye’ye duyurmak zorundayız. Çocuklarımızı öldürdüler, cezasını çekecekler. Öyle bir bağıralım ki olası kasttan başka çareleri kalmasın. Meleklerimize söz verdik…” ifadelerini kullandı.

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TAGS: karakaya
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