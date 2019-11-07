Karakum’da araç yangını

Girne Karakum’da bugün 15:00 sıralarında, Önder Türeyen yönetimindeki FH 975 plakalı salon araçta yangın meydana geldi. Yangın sonucu aracın büyük bir bölümü yanarark zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Girne Karakum’da bugün 15:00 sıralarında, Önder Türeyen yönetimindeki FH 975 plakalı salon araçta muhtemel elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Çıkan yangın sonucu aracın büyük bölümü yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

07/11/2019 17:59