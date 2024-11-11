Karakum'da Kaldırıma Park Edilen Araçlar Yayaların Güvenliğini Tehdit Ediyor

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11/11/2024

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Karakum'da Kaldırıma Park Edilen Araçlar Yayaların Güvenliğini Tehdit Ediyor

 

Girne'nin Karakum bölgesinde ikamet eden bir vatandaş, araçların kaldırım alanlarına park ederek yayaların güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Vatandaş, kaldırım yerine araç park edilmesi nedeniyle yayaların canlarını tehlikeye atarak yolda yürümek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Fiziksel engeli bulunmayan vatandaş, bu durumun özellikle yaşlılar, engelliler ve çocuklar için daha büyük bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Yetkililere seslenen vatandaş, bu sorunun çözülmesi ve yayaların güvenliğini sağlayacak önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini vurguladı.

 

11/11/2024 15:21
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TAGS: haber, kıbrıs
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